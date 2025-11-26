flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг 1653 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1653 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1 шиллинг 1653 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1653
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:490 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг 1653 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (193)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1653 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 21617 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8050 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг 1653 на аукционе The Coinery - 23 ноября 2025
ПродавецThe Coinery
Дата23 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1653 на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
1118 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1653 на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1653 на аукционе NOONANS - 21 октября 2025
ПродавецNOONANS
Дата21 октября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1653 на аукционе Stephen Album - 21 сентября 2025
ПродавецStephen Album
Дата21 сентября 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1653 на аукционе Scuotto Numismatica & ... - 20 сентября 2025
ПродавецScuotto Numismatica & ...
Дата20 сентября 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1653 на аукционе Stack's - 2 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата2 сентября 2025
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1653 на аукционе Tennants Auctioneers - 8 августа 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата8 августа 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1653 на аукционе Tennants Auctioneers - 8 августа 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата8 августа 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1653 на аукционе Tennants Auctioneers - 8 августа 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата8 августа 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1653 на аукционе Tennants Auctioneers - 8 августа 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата8 августа 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1653 на аукционе NOONANS - 10 июня 2025
ПродавецNOONANS
Дата10 июня 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1653 на аукционе NOONANS - 10 июня 2025
ПродавецNOONANS
Дата10 июня 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1653 на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 мая 2025
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 мая 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1653 на аукционе NOONANS - 8 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата8 апреля 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1653 на аукционе Spink - 2 апреля 2025
ПродавецSpink
Дата2 апреля 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1653 на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1653 на аукционе Heritage - 17 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата17 декабря 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1653 на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1653 на аукционе Heritage - 17 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата17 декабря 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1653 на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьF
Цена
Где купить?
Великобритания 1 шиллинг 1653 на аукционе London Coins - 7 декабря 2025
ПродавецLondon Coins
Дата7 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Содружества 1 шиллинг 1653 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1653 года составляет 490 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1653 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1653 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг 1653 года?

Для продажи 1 шиллинг 1653 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
