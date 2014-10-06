flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

6 пенсов 1653 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 6 пенсов 1653 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 6 пенсов 1653 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал6 пенсов
  • Год1653
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:500 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1653 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1653 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 2208 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 6 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов 1653 на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьF
Цена
395 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Великобритания 6 пенсов 1653 на аукционе St James’s - 1 ноября 2025
ПродавецSt James’s
Дата1 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 6 пенсов 1653 на аукционе NOONANS - 16 апреля 2024
ПродавецNOONANS
Дата16 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1653 на аукционе Spink - 6 сентября 2022
ПродавецSpink
Дата6 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1653 на аукционе Spink - 5 июля 2022
ПродавецSpink
Дата5 июля 2022
СохранностьFR
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1653 на аукционе NOONANS - 24 мая 2022
ПродавецNOONANS
Дата24 мая 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1653 на аукционе Spink - 24 февраля 2021
ПродавецSpink
Дата24 февраля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1653 на аукционе Spink - 12 января 2021
ПродавецSpink
Дата12 января 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1653 на аукционе London Coins - 7 июня 2020
ПродавецLondon Coins
Дата7 июня 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1653 на аукционе CNG - 5 июня 2019
ПродавецCNG
Дата5 июня 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1653 на аукционе DNW - 25 апреля 2019
ПродавецDNW
Дата25 апреля 2019
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1653 на аукционе London Coins - 3 декабря 2018
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2018
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1653 на аукционе Spink - 27 марта 2018
ПродавецSpink
Дата27 марта 2018
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1653 на аукционе Heritage - 21 декабря 2017
Великобритания 6 пенсов 1653 на аукционе Heritage - 21 декабря 2017
ПродавецHeritage
Дата21 декабря 2017
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1653 на аукционе Spink - 6 декабря 2017
ПродавецSpink
Дата6 декабря 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1653 на аукционе Spink - 25 сентября 2017
ПродавецSpink
Дата25 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1653 на аукционе DNW - 16 июня 2017
ПродавецDNW
Дата16 июня 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1653 на аукционе London Coins - 5 июня 2016
ПродавецLondon Coins
Дата5 июня 2016
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1653 на аукционе Künker - 7 октября 2014
ПродавецKünker
Дата7 октября 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1653 на аукционе Spink - 26 марта 2014
ПродавецSpink
Дата26 марта 2014
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1653 на аукционе Künker - 25 сентября 2013
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2013
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Содружества 6 пенсов 1653 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1653 года составляет 500 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1653 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1653 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1653 года?

Для продажи 6 пенсов 1653 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет СодружестваМонеты Великобритании 1653 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 6 пенсовНумизматические аукционы