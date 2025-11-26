flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Юнайт 1653 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - Юнайт 1653 года - цена золотой монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - Юнайт 1653 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: St James’s Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9,1 гр
  • Чистого золота (0,2683 oz) 8,3447 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • НоминалЮнайт
  • Год1653
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:5700 USD
График аукционных продаж Юнайт 1653 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (61)

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт 1653 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Spink за 23000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт 1653 на аукционе Auction World - 19 октября 2025
ПродавецAuction World
Дата19 октября 2025
СохранностьVF35 NGC
Цена
5013 $
Цена в валюте аукциона 755000 JPY
Великобритания Юнайт 1653 на аукционе Künker - 7 октября 2025
ПродавецKünker
Дата7 октября 2025
СохранностьXF
Цена
11124 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Великобритания Юнайт 1653 на аукционе HARMERS - 29 сентября 2025
ПродавецHARMERS
Дата29 сентября 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
Великобритания Юнайт 1653 на аукционе St James’s - 24 сентября 2025
ПродавецSt James’s
Дата24 сентября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1653 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 сентября 2025
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата16 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1653 на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1653 на аукционе Morton & Eden - 23 июля 2025
ПродавецMorton & Eden
Дата23 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1653 на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Великобритания Юнайт 1653 на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1653 на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1653 на аукционе Auction World - 20 октября 2024
ПродавецAuction World
Дата20 октября 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1653 на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1653 на аукционе NOONANS - 7 февраля 2024
ПродавецNOONANS
Дата7 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1653 на аукционе Spink - 28 сентября 2023
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Великобритания Юнайт 1653 на аукционе Stack's - 16 августа 2023
ПродавецStack's
Дата16 августа 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1653 на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1653 на аукционе New York Sale - 11 января 2023
ПродавецNew York Sale
Дата11 января 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1653 на аукционе NOONANS - 24 мая 2022
ПродавецNOONANS
Дата24 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1653 на аукционе Spink - 16 января 2022
ПродавецSpink
Дата16 января 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1653 на аукционе Spink - 29 апреля 2021
ПродавецSpink
Дата29 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1653 на аукционе Auction World - 18 октября 2020
ПродавецAuction World
Дата18 октября 2020
СохранностьVF25 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Содружества юнайт 1653 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт 1653 года составляет 5700 USD. В монете содержится 8,3447 гр чистого золота, поэтому ниже 1119,11 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт 1653 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт 1653 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт 1653 года?

Для продажи юнайт 1653 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
