Юнайт 1653 года (Великобритания, Содружество)
Фотография: St James’s Auctions
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес9,1 гр
- Чистого золота (0,2683 oz) 8,3447 гр
- Диаметр34 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодСодружество
- НоминалЮнайт
- Год1653
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт 1653 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Spink за 23000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.
Сколько стоит золотая монета Содружества юнайт 1653 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт 1653 года составляет 5700 USD. В монете содержится 8,3447 гр чистого золота, поэтому ниже 1119,11 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт 1653 года?
Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт 1653 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету юнайт 1653 года?
Для продажи юнайт 1653 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.