1 крона 1653 года "Тип 1649-1656" (Великобритания, Содружество)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес30 гр
- Чистого серебра (0,8922 oz) 27,75 гр
- Диаметр44 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодСодружество
- Номинал1 крона
- Год1653
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1653 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 32298 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16450 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.
Сколько стоит серебряная монета Содружества 1 крона 1653 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона 1653 года "Тип 1649-1656" составляет 3500 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1653 года?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1653 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 крона 1653 года?
Для продажи 1 крона 1653 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.