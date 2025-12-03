flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона 1653 года "Тип 1649-1656" (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1 крона 1653 года "Тип 1649-1656" - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1 крона 1653 года "Тип 1649-1656" - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес30 гр
  • Чистого серебра (0,8922 oz) 27,75 гр
  • Диаметр44 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 крона
  • Год1653
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:3500 USD
График аукционных продаж 1 крона 1653 года "Тип 1649-1656" - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (184)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1653 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 32298 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16450 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе GINZA - 15 ноября 2025
ПродавецGINZA
Дата15 ноября 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
8088 $
Цена в валюте аукциона 1250000 JPY
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Auction World - 19 октября 2025
ПродавецAuction World
Дата19 октября 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
5445 $
Цена в валюте аукциона 820000 JPY
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе NOONANS - 9 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата9 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Heritage - 8 сентября 2025
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2025
СохранностьVF25 NGC
Цена
******
Показать цены
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьVF20 PCGS
Цена
******
Показать цены
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Auction World - 20 июля 2025
ПродавецAuction World
Дата20 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 июля 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 июля 2025
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе NOONANS - 10 июня 2025
ПродавецNOONANS
Дата10 июня 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Spink - 3 апреля 2025
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Heritage - 16 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата16 марта 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Heritage - 16 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата16 марта 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Lockdales Auctioneers - 22 января 2025
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата22 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Heritage - 22 января 2025
Дата22 января 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 декабря 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе CNG - 12 июня 2024
ПродавецCNG
Дата12 июня 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Spink - 4 апреля 2024
ПродавецSpink
Дата4 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Где купить?
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Numismatica Ars Classica - 3 декабря 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica
Дата3 декабря 2025
СохранностьXF
К аукциону
Сколько стоит серебряная монета Содружества 1 крона 1653 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона 1653 года "Тип 1649-1656" составляет 3500 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1653 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1653 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона 1653 года?

Для продажи 1 крона 1653 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
