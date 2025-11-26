flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

2 кроны (Двойная крона) 1653 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) 1653 года - цена золотой монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) 1653 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес4,55 гр
  • Чистого золота (0,1341 oz) 4,1723 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал2 кроны (Двойная крона)
  • Год1653
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:7600 USD
График аукционных продаж 2 кроны (Двойная крона) 1653 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) 1653 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 32202 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16800 USD. Торги состоялись 15 августа 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1653 на аукционе New York Sale - 16 января 2025
ПродавецNew York Sale
Дата16 января 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
7250 $
Цена в валюте аукциона 7250 USD
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1653 на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
4291 $
Цена в валюте аукциона 3400 GBP
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1653 на аукционе Heritage - 8 января 2024
ПродавецHeritage
Дата8 января 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецHeritage
Дата8 января 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецStack's
Дата16 августа 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецHeritage
Дата4 ноября 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецHeritage
Дата4 ноября 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецStack's
Дата24 августа 2022
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецSpink
Дата4 мая 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецSpink
Дата16 января 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецSpink
Дата14 декабря 2020
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецHeritage
Дата15 августа 2019
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1653 на аукционе Baldwin's of St. James's - 7 июня 2018
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата7 июня 2018
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1653 на аукционе Spink - 28 апреля 2017
ПродавецSpink
Дата28 апреля 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1653 на аукционе Spink - 6 октября 2011
ПродавецSpink
Дата6 октября 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецHeritage
Дата7 января 2008
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецHeritage
Дата8 января 2007
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1653 на аукционе Spink - 5 мая 2005
ПродавецSpink
Дата5 мая 2005
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Содружества 2 кроны (Двойная крона) 1653 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 2 кроны (Двойная крона) 1653 года составляет 7600 USD. В монете содержится 4,1723 гр чистого золота, поэтому ниже 559,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 кроны (Двойная крона) 1653 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 кроны (Двойная крона) 1653 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 кроны (Двойная крона) 1653 года?

Для продажи 2 кроны (Двойная крона) 1653 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
