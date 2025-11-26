flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1653 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1653 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1653 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Год1653
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1300 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) 1653 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (152)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1653 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе St James’s Auctions за 3200 USD. Торги состоялись 15 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 31 октября 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата31 октября 2025
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
2015 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе Schulman - 1 июля 2025
ПродавецSchulman
Дата1 июля 2025
СохранностьXF
Цена
566 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе NOONANS - 10 июня 2025
ПродавецNOONANS
Дата10 июня 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе Höhn - 22 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата22 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе Stack's - 16 мая 2025
ПродавецStack's
Дата16 мая 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе Heritage - 16 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата16 марта 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе Heritage - 16 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата16 марта 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе NOONANS - 11 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата11 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе St James’s - 15 января 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 января 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе Spink - 26 июня 2024
ПродавецSpink
Дата26 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе CNG - 12 июня 2024
ПродавецCNG
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе CNG - 12 июня 2024
ПродавецCNG
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе Katz - 29 мая 2024
ПродавецKatz
Дата29 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 марта 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата26 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе CNG - 13 декабря 2023
ПродавецCNG
Дата13 декабря 2023
СохранностьF
Цена
******
Где купить?
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1653 на аукционе London Coins - 7 декабря 2025
ПродавецLondon Coins
Дата7 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Содружества 1/2 кроны (Полукрона) 1653 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1653 года составляет 1300 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) 1653 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1653 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) 1653 года?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1653 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
