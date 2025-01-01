flag
Великобритания

Серебряные монеты 1/2 кроны (Полукрона) Содружества - Великобритания

1/2 кроны (Полукрона) 1649-1660

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1649061651034165203816532154165404416550416560741657021658091659031660015
