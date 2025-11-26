flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1659 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1659 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1659 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Spink

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Год1659
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:5700 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) 1659 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1659 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Spink за 4000 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.

Сохранность
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1659 на аукционе Spink - 10 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата10 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
6535 $
Цена в валюте аукциона 5000 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1659 на аукционе Spink - 27 марта 2018
ПродавецSpink
Дата27 марта 2018
СохранностьVF
Цена
4961 $
Цена в валюте аукциона 3500 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1659 на аукционе Spink - 1 декабря 2005
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2005
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Содружества 1/2 кроны (Полукрона) 1659 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1659 года составляет 5700 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) 1659 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1659 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) 1659 года?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1659 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет СодружестваМонеты Великобритании 1659 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1/2 кроны (Полукрона)Нумизматические аукционы