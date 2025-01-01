flag
Монеты Великобритании 1659 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1659
Средняя цена5700 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1659
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
6 пенсов 1659
Средняя цена4700 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660)
Средняя цена220 $
Продажи
0162
Аверс
Реверс
Пенни без года (1649-1660)
Средняя цена370 $
Продажи
2107
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1649-1660
Средняя цена230 $
Продажи
069
