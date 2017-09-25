6 пенсов 1659 года (Великобритания, Содружество)
Фотография: Spink
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодСодружество
- Номинал6 пенсов
- Год1659
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1659 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 857 проданному на аукционе Spink за 3500 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2017.
Сколько стоит серебряная монета Содружества 6 пенсов 1659 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1659 года составляет 4700 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1659 года?
Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1659 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
