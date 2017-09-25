flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

6 пенсов 1659 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 6 пенсов 1659 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 6 пенсов 1659 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Spink

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал6 пенсов
  • Год1659
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:4700 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1659 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1659 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 857 проданному на аукционе Spink за 3500 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2017.

Сохранность
Великобритания 6 пенсов 1659 на аукционе Spink - 25 сентября 2017
ПродавецSpink
Дата25 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Содружества 6 пенсов 1659 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1659 года составляет 4700 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1659 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1659 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1659 года?

Для продажи 6 пенсов 1659 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

