1 шиллинг 1659 года (Великобритания, Содружество)

Где продать монету 1 шиллинг 1659 года?

Для продажи 1 шиллинг 1659 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.