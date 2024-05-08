flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1656 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Год1656
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:560 USD
Средняя цена (PROOF):35000 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 1293 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 32000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Tennants Auctioneers - 8 августа 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата8 августа 2025
СохранностьF
Цена
511 $
Цена в валюте аукциона 380 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе NOONANS - 6 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата6 марта 2025
СохранностьVF
Цена
1289 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Spink - 19 января 2025
ПродавецSpink
Дата19 января 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Spink - 9 января 2025
ПродавецSpink
Дата9 января 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Spink - 26 июня 2024
ПродавецSpink
Дата26 июня 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьPROOF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Numisor - 25 апреля 2023
ПродавецNumisor
Дата25 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе NOONANS - 5 апреля 2023
ПродавецNOONANS
Дата5 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе St James’s - 4 февраля 2023
ПродавецSt James’s
Дата4 февраля 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Spink - 5 июля 2022
ПродавецSpink
Дата5 июля 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе CNG - 11 марта 2022
ПродавецCNG
Дата11 марта 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Heritage - 24 февраля 2022
ПродавецHeritage
Дата24 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Heritage - 24 февраля 2022
ПродавецHeritage
Дата24 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе DNW - 3 июня 2021
ПродавецDNW
Дата3 июня 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе DNW - 5 мая 2021
ПродавецDNW
Дата5 мая 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Baldwin's of St. James's - 24 сентября 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата24 сентября 2020
СохранностьFR
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе London Coins - 6 сентября 2020
ПродавецLondon Coins
Дата6 сентября 2020
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Содружества 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года составляет 560 USD для регулярного чекана и 35000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

