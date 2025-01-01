flag
Великобритания Период:1625-1952

Монеты Великобритании 1656 года

Золотые монеты (Содружество)

Аверс
Реверс
Юнайт 1656
Средняя цена16000 $
Продажи
012
Аверс
Реверс
2 кроны (Двойная крона) 1656
Средняя цена24000 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
1 крона 1656
Средняя цена
Продажи
00

Золотые монеты (Оливер Кромвель)

Аверс
Реверс
50 шиллингов 1656 Пробные
Средняя цена220000 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
Броуд 1656 Пробный
Средняя цена34000 $
Продажи
0161
Аверс
Реверс
1/2 броуда 1656 Пробные
Средняя цена26000 $
Продажи
09

Серебряные монеты (Содружество)

Аверс
Реверс
1 крона 1656
Средняя цена6200 $
Продажи
0108
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1656
Средняя цена560 $
Продажи
074
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1656
Средняя цена1600 $
Продажи
071
Аверс
Реверс
6 пенсов 1656
Средняя цена670 $
Продажи
042
Аверс
Реверс
2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660)
Средняя цена220 $
Продажи
0162
Аверс
Реверс
Пенни без года (1649-1660)
Средняя цена370 $
Продажи
2107
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1649-1660
Средняя цена230 $
Продажи
069

Серебряные монеты (Оливер Кромвель)

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1656
Средняя цена5400 $
Продажи
017
