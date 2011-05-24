flag
Юнайт 1656 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - Юнайт 1656 года - цена золотой монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - Юнайт 1656 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9,1 гр
  • Чистого золота (0,2683 oz) 8,3447 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • НоминалЮнайт
  • Год1656
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:16000 USD
График аукционных продаж Юнайт 1656 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (12)

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт 1656 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 15000 GBP. Торги состоялись 24 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт 1656 на аукционе Sovereign Rarities - 16 ноября 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата16 ноября 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
19872 $
Цена в валюте аукциона 16000 GBP
Великобритания Юнайт 1656 на аукционе Sovereign Rarities - 26 сентября 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата26 сентября 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
Великобритания Юнайт 1656 на аукционе Heritage - 19 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
20400 $
Цена в валюте аукциона 20400 USD
Великобритания Юнайт 1656 на аукционе Heritage - 19 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Великобритания Юнайт 1656 на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены
Великобритания Юнайт 1656 на аукционе Spink - 28 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены
Великобритания Юнайт 1656 на аукционе Baldwin's of St. James's - 9 декабря 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата9 декабря 2020
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены
Великобритания Юнайт 1656 на аукционе Stack's - 18 января 2020
ПродавецStack's
Дата18 января 2020
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены
Великобритания Юнайт 1656 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 5 мая 2015
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата5 мая 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Великобритания Юнайт 1656 на аукционе Spink - 22 июня 2011
ПродавецSpink
Дата22 июня 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Великобритания Юнайт 1656 на аукционе Baldwin's of St. James's - 24 мая 2011
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата24 мая 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Великобритания Юнайт 1656 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 3 мая 2005
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата3 мая 2005
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит золотая монета Содружества юнайт 1656 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт 1656 года составляет 16000 USD. В монете содержится 8,3447 гр чистого золота, поэтому ниже 1119,11 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт 1656 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт 1656 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт 1656 года?

Для продажи юнайт 1656 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

