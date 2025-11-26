Пробные 50 шиллингов 1656 года (Великобритания, Оливер Кромвель)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес22,2 гр
- Чистого золота (0,6545 oz) 20,3574 гр
- Диаметр28,5 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC12
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодОливер Кромвель
- Номинал50 шиллингов
- Год1656
- ПравительОливер Кромвель (Лорд-протектор)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеПробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты пробные 50 шиллингов 1656 года. Это золотая монета периода Оливера Кромвеля. Рекорд цены принадлежит лоту 51036 проданному на аукционе Stack's Bowers за 420000 USD. Торги состоялись 15 августа 2023.
Сколько стоит золотая монета Оливера Кромвеля пробные 50 шиллингов 1656 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты пробные 50 шиллингов 1656 года составляет 220000 USD для регулярного чекана и 380000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 20,3574 гр чистого золота, поэтому ниже 2729,99 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пробные 50 шиллингов 1656 года?
Информация о текущей стоимости британской монеты пробные 50 шиллингов 1656 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету пробные 50 шиллингов 1656 года?
Для продажи пробные 50 шиллингов 1656 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.