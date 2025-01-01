ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952
Каталог монет Оливера Кромвеля (1656-1658)
ФотоОписаниеМеталлСр. ценаUNCСр. ценаPROOFПродажи
Медь$12,000-015
Великобритания, Оливер Кромвель
Пробный Фартинг без года (1657-1658). Щит
Золото$34,000$93,0000161
Великобритания, Оливер Кромвель
Пробный Броуд 1656
Серебро$3,800-3292
Великобритания, Оливер Кромвель
1/2 кроны (Полукрона) 1658
Серебро$2,800-3302
Великобритания, Оливер Кромвель
1 шиллинг 1658. "HIB &c PRO"
Серебро$6,200-024
Великобритания, Оливер Кромвель
6 пенсов 1658. "Голландская копия". "HIB . PRO"
Серебро$6,200-3365
Великобритания, Оливер Кромвель
1 крона 1658. 1658/7
Серебро$12,000$25,00006
Великобритания, Оливер Кромвель
1 крона 1658. Копия Таннера. 1658
Золото$220,000$380,00004
Великобритания, Оливер Кромвель
Пробные 50 шиллингов 1656
Серебро$10,000-06
Великобритания, Оливер Кромвель
1 крона 1658. "Голландская копия". "N" на аверсе перевёрнута
Золото$26,000$45,00009
Великобритания, Оливер Кромвель
Пробные 1/2 броуда 1656
Серебро$19,000-02
Великобритания, Оливер Кромвель
6 пенсов 1658. "HIB &c PRO"
Серебро$31,000-02
Великобритания, Оливер Кромвель
1 шиллинг 1658. "Голландская копия". "N" на аверсе перевёрнута
Серебро$5,400-017
Великобритания, Оливер Кромвель
1/2 кроны (Полукрона) 1656
Медь$26,000-01
Великобритания, Оливер Кромвель
Пробный Фартинг без года (1657-1658). Три столпа
