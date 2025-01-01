flag
Каталог монет Оливера Кромвеля (1656-1658)

Всего добавлено монет: 14

Период чеканки Оливера Кромвеля
Каталог монетОливер Кромвель1656-1658
Монеты Оливера Кромвеля с ценами и описанием

ФотоОписаниеМеталлСр. ценаUNCСр. ценаPROOFПродажи
Coin photoCoin photo
Великобритания, Оливер Кромвель
Пробный Фартинг без года (1657-1658). Щит
Медь$12,000-015Coin photoCoin photo
Великобритания, Оливер Кромвель
Пробный Броуд 1656
Золото$34,000$93,0000161Coin photoCoin photo
Великобритания, Оливер Кромвель
1/2 кроны (Полукрона) 1658
Серебро$3,800-3292Coin photoCoin photo
Великобритания, Оливер Кромвель
1 шиллинг 1658. "HIB &c PRO"
Серебро$2,800-3302Coin photoCoin photo
Великобритания, Оливер Кромвель
6 пенсов 1658. "Голландская копия". "HIB . PRO"
Серебро$6,200-024Coin photoCoin photo
Великобритания, Оливер Кромвель
1 крона 1658. 1658/7
Серебро$6,200-3365Coin photoCoin photo
Великобритания, Оливер Кромвель
1 крона 1658. Копия Таннера. 1658
Серебро$12,000$25,00006Coin photoCoin photo
Великобритания, Оливер Кромвель
Пробные 50 шиллингов 1656
Золото$220,000$380,00004Coin photoCoin photo
Великобритания, Оливер Кромвель
1 крона 1658. "Голландская копия". "N" на аверсе перевёрнута
Серебро$10,000-06Coin photoCoin photo
Великобритания, Оливер Кромвель
Пробные 1/2 броуда 1656
Золото$26,000$45,00009Coin photoCoin photo
Великобритания, Оливер Кромвель
6 пенсов 1658. "HIB &c PRO"
Серебро$19,000-02Coin photoCoin photo
Великобритания, Оливер Кромвель
1 шиллинг 1658. "Голландская копия". "N" на аверсе перевёрнута
Серебро$31,000-02Coin photoCoin photo
Великобритания, Оливер Кромвель
1/2 кроны (Полукрона) 1656
Серебро$5,400-017Coin photoCoin photo
Великобритания, Оливер Кромвель
Пробный Фартинг без года (1657-1658). Три столпа
Медь$26,000-01
