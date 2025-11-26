flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

6 пенсов 1658 года. "Голландская копия". "HIB . PRO" (Великобритания, Оливер Кромвель)

Разновидность: "Голландская копия". "HIB . PRO"

Аверс монеты - 6 пенсов 1658 года "Голландская копия" "HIB . PRO" - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер КромвельРеверс монеты - 6 пенсов 1658 года "Голландская копия" "HIB . PRO" - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер Кромвель

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодОливер Кромвель
  • Номинал6 пенсов
  • Год1658
  • ПравительОливер Кромвель (Лорд-протектор)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:6200 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1658 года "Голландская копия" "HIB . PRO" - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер Кромвель
Цены на аукционах (24)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1658 года. "Голландская копия". "HIB . PRO". Это серебряная монета периода Оливера Кромвеля. Рекорд цены принадлежит лоту 2014 проданному на аукционе SINCONA AG за 10000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Heritage - 29 августа 2025
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе St James’s - 25 сентября 2024
ПродавецSt James’s
Дата25 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
537 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе SINCONA - 17 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата17 мая 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Heritage - 4 ноября 2022
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Heritage - 4 ноября 2022
ПродавецHeritage
Дата4 ноября 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Heritage - 4 ноября 2022
ПродавецHeritage
Дата4 ноября 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе DNW - 21 января 2021
ПродавецDNW
Дата21 января 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Spink - 17 января 2021
ПродавецSpink
Дата17 января 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2019
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2019
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Spink - 30 октября 2018
ПродавецSpink
Дата30 октября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Morton & Eden - 27 июня 2018
ПродавецMorton & Eden
Дата27 июня 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе New York Sale - 10 января 2018
ПродавецNew York Sale
Дата10 января 2018
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Künker - 28 июня 2017
ПродавецKünker
Дата28 июня 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Baldwin's of St. James's - 9 февраля 2016
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата9 февраля 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 сентября 2015
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 сентября 2015
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе DNW - 10 июня 2015
ПродавецDNW
Дата10 июня 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Heritage - 16 августа 2010
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Heritage - 16 августа 2010
ПродавецHeritage
Дата16 августа 2010
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Heritage - 4 января 2010
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Heritage - 4 января 2010
ПродавецHeritage
Дата4 января 2010
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 26 сентября 2006
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата26 сентября 2006
СохранностьXF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Spink - 30 марта 2006
ПродавецSpink
Дата30 марта 2006
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Spink - 31 марта 2004
ПродавецSpink
Дата31 марта 2004
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Оливера Кромвеля 6 пенсов 1658 года, разновидность - "Голландская копия", "HIB . PRO"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1658 года, разновидность - "Голландская копия", "HIB . PRO", составляет 6200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1658 года, вариант - "Голландская копия", "HIB . PRO"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1658 года, вариант - "Голландская копия", "HIB . PRO", основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1658 года. "Голландская копия", "HIB . PRO"?

Для продажи 6 пенсов 1658 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Оливера КромвеляМонеты Великобритании 1658 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 6 пенсовНумизматические аукционы