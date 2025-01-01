flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Серебряные монеты 6 пенсов Оливера Кромвеля - Великобритания

6 пенсов 1658

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1658"HIB &c PRO"4021658"Голландская копия". "HIB . PRO"-024
