flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

6 пенсов 1658 года. "HIB &c PRO" (Великобритания, Оливер Кромвель)

Разновидность: "HIB &c PRO"

Аверс монеты - 6 пенсов 1658 года "HIB &c PRO" - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер КромвельРеверс монеты - 6 пенсов 1658 года "HIB &c PRO" - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер Кромвель

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC4

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодОливер Кромвель
  • Номинал6 пенсов
  • Год1658
  • ПравительОливер Кромвель (Лорд-протектор)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:19000 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1658 года "HIB &c PRO" - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер Кромвель
Цены на аукционах (2)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1658 года. "HIB &c PRO". Это серебряная монета периода Оливера Кромвеля. Рекорд цены принадлежит лоту 2462 проданному на аукционе Stack's Bowers за 38000 USD. Торги состоялись 13 января 2017.

Сохранность
Сервис
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Stack's - 14 января 2017
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Stack's - 14 января 2017
ПродавецStack's
Дата14 января 2017
СохранностьНет оценки NGC
Цена
38000 $
Цена в валюте аукциона 38000 USD
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Bonhams - 3 июня 2013
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Bonhams - 3 июня 2013
ПродавецBonhams
Дата3 июня 2013
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Оливера Кромвеля 6 пенсов 1658 года, разновидность - "HIB &c PRO"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1658 года, разновидность - "HIB &c PRO", составляет 19000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1658 года, вариант - "HIB &c PRO"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1658 года, вариант - "HIB &c PRO", основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1658 года. "HIB &c PRO"?

Для продажи 6 пенсов 1658 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Оливера КромвеляМонеты Великобритании 1658 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 6 пенсовНумизматические аукционы