6 пенсов 1658 года. "HIB &c PRO" (Великобритания, Оливер Кромвель)
Разновидность: "HIB &c PRO"
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC4
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодОливер Кромвель
- Номинал6 пенсов
- Год1658
- ПравительОливер Кромвель (Лорд-протектор)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1658 года. "HIB &c PRO". Это серебряная монета периода Оливера Кромвеля. Рекорд цены принадлежит лоту 2462 проданному на аукционе Stack's Bowers за 38000 USD. Торги состоялись 13 января 2017.
Сколько стоит серебряная монета Оливера Кромвеля 6 пенсов 1658 года, разновидность - "HIB &c PRO"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1658 года, разновидность - "HIB &c PRO", составляет 19000 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1658 года, вариант - "HIB &c PRO"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1658 года, вариант - "HIB &c PRO", основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 6 пенсов 1658 года. "HIB &c PRO"?
Для продажи 6 пенсов 1658 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.