Монеты Великобритании 1658 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Юнайт 1658
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1 крона 1658
Средняя цена40000 $
Продажи
04

Серебряные монеты (Содружество)

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1658
Средняя цена2500 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1658
Средняя цена2000 $
Продажи
033
Аверс
Реверс
6 пенсов 1658
Средняя цена1400 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660)
Средняя цена220 $
Продажи
0162
Аверс
Реверс
Пенни без года (1649-1660)
Средняя цена370 $
Продажи
2107
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1649-1660
Средняя цена230 $
Продажи
069

Серебряные монеты (Оливер Кромвель)

Аверс
Реверс
1 крона 16581658/7
Средняя цена6200 $
Продажи
3365
Аверс
Реверс
1 крона 1658"Голландская копия". "N" на аверсе перевёрнута
Средняя цена10000 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
1 крона 1658Копия Таннера. 1658
Средняя цена12000 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1658
Средняя цена3800 $
Продажи
3292
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1658"HIB &c PRO"
Средняя цена2800 $
Продажи
3302
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1658"Голландская копия". "N" на аверсе перевёрнута
Средняя цена31000 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
6 пенсов 1658"HIB &c PRO"
Средняя цена19000 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
6 пенсов 1658"Голландская копия". "HIB . PRO"
Средняя цена6200 $
Продажи
024

Медные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг без года (1657-1658) ПробныйЩит
Средняя цена12000 $
Продажи
015
Аверс
Реверс
Фартинг без года (1657-1658) ПробныйТри столпа
Средняя цена26000 $
Продажи
01
