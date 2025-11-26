flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг 1658 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1658 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1 шиллинг 1658 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1658
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:2000 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг 1658 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1658 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 1296 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 12000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьF
Цена
1052 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Stack's - 19 января 2025
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе CNG - 12 июня 2024
ПродавецCNG
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Bruun Rasmussen - 9 июля 2023
ПродавецBruun Rasmussen
Дата9 июля 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Bruun Rasmussen - 11 июня 2023
ПродавецBruun Rasmussen
Дата11 июня 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Bruun Rasmussen - 25 апреля 2023
ПродавецBruun Rasmussen
Дата25 апреля 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе London Coins - 5 июня 2022
ПродавецLondon Coins
Дата5 июня 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе London Coins - 5 июня 2022
ПродавецLondon Coins
Дата5 июня 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Heritage - 3 февраля 2022
ПродавецHeritage
Дата3 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Heritage - 3 февраля 2022
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Heritage - 3 февраля 2022
ПродавецHeritage
Дата3 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе London Coins - 7 июня 2020
ПродавецLondon Coins
Дата7 июня 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе London Coins - 7 июня 2020
ПродавецLondon Coins
Дата7 июня 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Spink - 24 марта 2020
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе DNW - 29 января 2020
ПродавецDNW
Дата29 января 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Morton & Eden - 28 ноября 2019
ПродавецMorton & Eden
Дата28 ноября 2019
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе London Coins - 3 декабря 2018
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2018
СохранностьVG
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Bruun Rasmussen - 6 ноября 2018
ПродавецBruun Rasmussen
Дата6 ноября 2018
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе DNW - 14 июня 2018
ПродавецDNW
Дата14 июня 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Spink - 27 марта 2018
ПродавецSpink
Дата27 марта 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Spink - 27 марта 2018
ПродавецSpink
Дата27 марта 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Содружества 1 шиллинг 1658 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1658 года составляет 2000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1658 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1658 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг 1658 года?

Для продажи 1 шиллинг 1658 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет СодружестваМонеты Великобритании 1658 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1 шиллингНумизматические аукционы