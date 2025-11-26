flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона 1658 года. 1658/7 (Великобритания, Оливер Кромвель)

Разновидность: 1658/7

Аверс монеты - 1 крона 1658 года 1658/7 - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер КромвельРеверс монеты - 1 крона 1658 года 1658/7 - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер Кромвель

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес30 гр
  • Чистого серебра (0,8922 oz) 27,75 гр
  • Диаметр39,5 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодОливер Кромвель
  • Номинал1 крона
  • Год1658
  • ПравительОливер Кромвель (Лорд-протектор)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:6200 USD
График аукционных продаж 1 крона 1658 года 1658/7 - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер Кромвель
Цены на аукционах (362)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1658 года. 1658/7. Это серебряная монета периода Оливера Кромвеля. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 232559 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе The Coinery - 23 ноября 2025
ПродавецThe Coinery
Дата23 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Emporium Hamburg - 19 ноября 2025
ПродавецEmporium Hamburg
Дата19 ноября 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
1969 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе GINZA - 15 ноября 2025
ПродавецGINZA
Дата15 ноября 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
11324 $
Цена в валюте аукциона 1750000 JPY
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Rhenumis - 6 ноября 2025
ПродавецRhenumis
Дата6 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Roxbury’s - 24 октября 2025
ПродавецRoxbury’s
Дата24 октября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Auction World - 19 октября 2025
ПродавецAuction World
Дата19 октября 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьF
Цена
******
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе St James’s - 26 сентября 2025
ПродавецSt James’s
Дата26 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Rumnicoin - 25 сентября 2025
ПродавецRumnicoin
Дата25 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
******
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе NOONANS - 9 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата9 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Morton & Eden - 23 июля 2025
ПродавецMorton & Eden
Дата23 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Morton & Eden - 23 июля 2025
ПродавецMorton & Eden
Дата23 июля 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе NOONANS - 10 июня 2025
ПродавецNOONANS
Дата10 июня 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Heritage - 8 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Оливера Кромвеля 1 крона 1658 года, разновидность - 1658/7?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона 1658 года, разновидность - 1658/7, составляет 6200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1658 года, вариант - 1658/7?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1658 года, вариант - 1658/7, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона 1658 года. 1658/7?

Для продажи 1 крона 1658 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

