1 крона 1658 года. 1658/7 (Великобритания, Оливер Кромвель)
Разновидность: 1658/7
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес30 гр
- Чистого серебра (0,8922 oz) 27,75 гр
- Диаметр39,5 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодОливер Кромвель
- Номинал1 крона
- Год1658
- ПравительОливер Кромвель (Лорд-протектор)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1658 года. 1658/7. Это серебряная монета периода Оливера Кромвеля. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 232559 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2023.
Сколько стоит серебряная монета Оливера Кромвеля 1 крона 1658 года, разновидность - 1658/7?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона 1658 года, разновидность - 1658/7, составляет 6200 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1658 года, вариант - 1658/7?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1658 года, вариант - 1658/7, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 крона 1658 года. 1658/7?
Для продажи 1 крона 1658 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.