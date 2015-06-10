1 шиллинг 1658 года. "Голландская копия". "N" на аверсе перевёрнута (Великобритания, Оливер Кромвель)
Разновидность: "Голландская копия". "N" на аверсе перевёрнута
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр25 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодОливер Кромвель
- Номинал1 шиллинг
- Год1658
- ПравительОливер Кромвель (Лорд-протектор)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1658 года. "Голландская копия". "N" на аверсе перевёрнута. Это серебряная монета периода Оливера Кромвеля. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 20000 GBP. Торги состоялись 10 июня 2015.
Сколько стоит серебряная монета Оливера Кромвеля 1 шиллинг 1658 года, разновидность - "Голландская копия", "N" на аверсе перевёрнута?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1658 года, разновидность - "Голландская копия", "N" на аверсе перевёрнута, составляет 31000 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1658 года, вариант - "Голландская копия", "N" на аверсе перевёрнута?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1658 года, вариант - "Голландская копия", "N" на аверсе перевёрнута, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 шиллинг 1658 года. "Голландская копия", "N" на аверсе перевёрнута?
Для продажи 1 шиллинг 1658 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.