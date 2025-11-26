flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона 1658 года. "Голландская копия". "N" на аверсе перевёрнута (Великобритания, Оливер Кромвель)

Разновидность: "Голландская копия". "N" на аверсе перевёрнута

Аверс монеты - 1 крона 1658 года "Голландская копия" "N" на аверсе перевёрнута - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер КромвельРеверс монеты - 1 крона 1658 года "Голландская копия" "N" на аверсе перевёрнута - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер Кромвель

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес30 гр
  • Чистого серебра (0,8922 oz) 27,75 гр
  • Диаметр39,5 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодОливер Кромвель
  • Номинал1 крона
  • Год1658
  • ПравительОливер Кромвель (Лорд-протектор)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:10000 USD
График аукционных продаж 1 крона 1658 года "Голландская копия" "N" на аверсе перевёрнута - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер Кромвель
Цены на аукционах (6)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1658 года. "Голландская копия". "N" на аверсе перевёрнута. Это серебряная монета периода Оливера Кромвеля. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе Spink за 11000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе NOONANS - 19 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
5280 $
Цена в валюте аукциона 4000 GBP
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Spink - 24 сентября 2019
ПродавецSpink
Дата24 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
11216 $
Цена в валюте аукциона 9000 GBP
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Auction World - 21 апреля 2019
ПродавецAuction World
Дата21 апреля 2019
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Auction World - 23 апреля 2018
ПродавецAuction World
Дата23 апреля 2018
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Spink - 14 мая 2015
ПродавецSpink
Дата14 мая 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Künker - 8 октября 2014
ПродавецKünker
Дата8 октября 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Оливера Кромвеля 1 крона 1658 года, разновидность - "Голландская копия", "N" на аверсе перевёрнута?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона 1658 года, разновидность - "Голландская копия", "N" на аверсе перевёрнута, составляет 10000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1658 года, вариант - "Голландская копия", "N" на аверсе перевёрнута?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1658 года, вариант - "Голландская копия", "N" на аверсе перевёрнута, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона 1658 года. "Голландская копия", "N" на аверсе перевёрнута?

Для продажи 1 крона 1658 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Оливера КромвеляМонеты Великобритании 1658 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1 кронаНумизматические аукционы