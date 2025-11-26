flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг 1658 года. "HIB &c PRO" (Великобритания, Оливер Кромвель)

Разновидность: "HIB &c PRO"

Аверс монеты - 1 шиллинг 1658 года "HIB &c PRO" - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер КромвельРеверс монеты - 1 шиллинг 1658 года "HIB &c PRO" - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер Кромвель

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр25 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодОливер Кромвель
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1658
  • ПравительОливер Кромвель (Лорд-протектор)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2800 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг 1658 года "HIB &c PRO" - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер Кромвель
Цены на аукционах (299)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1658 года. "HIB &c PRO". Это серебряная монета периода Оливера Кромвеля. Рекорд цены принадлежит лоту 30260 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15600 USD. Торги состоялись 17 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе The Coinery - 23 ноября 2025
ПродавецThe Coinery
Дата23 ноября 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Emporium Hamburg - 19 ноября 2025
ПродавецEmporium Hamburg
Дата19 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
2374 $
Цена в валюте аукциона 2050 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Heritage Eur - 14 ноября 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата14 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
395 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 ноября 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата6 ноября 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Stack's - 4 ноября 2025
ПродавецStack's
Дата4 ноября 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Künker - 24 июля 2025
ПродавецKünker
Дата24 июля 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Auction World - 20 июля 2025
ПродавецAuction World
Дата20 июля 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 июля 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 июля 2025
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Heritage - 2 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата2 мая 2025
СохранностьAU50 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Heritage - 2 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата2 мая 2025
СохранностьAU50 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Spink - 3 апреля 2025
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Spink - 3 апреля 2025
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2025
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Davissons Ltd. - 12 марта 2025
ПродавецDavissons Ltd.
Дата12 марта 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе NOONANS - 6 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата6 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе CNG - 23 января 2025
ПродавецCNG
Дата23 января 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Spink - 19 января 2025
ПродавецSpink
Дата19 января 2025
СохранностьVF
Цена
Где купить?
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 28 ноября 2025
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата28 ноября 2025
СохранностьF
К аукциону
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьUNC
К аукциону
Великобритания 1 шиллинг 1658 на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьНет оценки NGC
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Оливера Кромвеля 1 шиллинг 1658 года, разновидность - "HIB &c PRO"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1658 года, разновидность - "HIB &c PRO", составляет 2800 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1658 года, вариант - "HIB &c PRO"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1658 года, вариант - "HIB &c PRO", основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг 1658 года. "HIB &c PRO"?

Для продажи 1 шиллинг 1658 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

