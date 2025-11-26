1 крона 1658 года. Копия Таннера. 1658 (Великобритания, Оливер Кромвель)
Разновидность: Копия Таннера. 1658
Фотография: Sovereign Rarities Ltd
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес30 гр
- Чистого серебра (0,8922 oz) 27,75 гр
- Диаметр39,5 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодОливер Кромвель
- Номинал1 крона
- Год1658
- ПравительОливер Кромвель (Лорд-протектор)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1658 года. Копия Таннера. 1658. Это серебряная монета периода Оливера Кромвеля. Рекорд цены принадлежит лоту 1267 проданному на аукционе SINCONA AG за 360000 CHF. Торги состоялись 13 мая 2024.
Сколько стоит серебряная монета Оливера Кромвеля 1 крона 1658 года, разновидность - копия Таннера, 1658?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона 1658 года, разновидность - копия Таннера, 1658, составляет 12000 USD для регулярного чекана и 25000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1658 года, вариант - копия Таннера, 1658?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1658 года, вариант - копия Таннера, 1658, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
