1 крона 1658 года. Копия Таннера. 1658 (Великобритания, Оливер Кромвель)

Сколько стоит серебряная монета Оливера Кромвеля 1 крона 1658 года, разновидность - копия Таннера, 1658? По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона 1658 года, разновидность - копия Таннера, 1658, составляет 12000 USD для регулярного чекана и 25000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1658 года, вариант - копия Таннера, 1658? Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1658 года, вариант - копия Таннера, 1658, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.