flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона 1658 года. Копия Таннера. 1658 (Великобритания, Оливер Кромвель)

Разновидность: Копия Таннера. 1658

Аверс монеты - 1 крона 1658 года Копия Таннера 1658 - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер КромвельРеверс монеты - 1 крона 1658 года Копия Таннера 1658 - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер Кромвель

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес30 гр
  • Чистого серебра (0,8922 oz) 27,75 гр
  • Диаметр39,5 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодОливер Кромвель
  • Номинал1 крона
  • Год1658
  • ПравительОливер Кромвель (Лорд-протектор)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:12000 USD
Средняя цена (PROOF):25000 USD
График аукционных продаж 1 крона 1658 года Копия Таннера 1658 - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер Кромвель
Цены на аукционах (6)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1658 года. Копия Таннера. 1658. Это серебряная монета периода Оливера Кромвеля. Рекорд цены принадлежит лоту 1267 проданному на аукционе SINCONA AG за 360000 CHF. Торги состоялись 13 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Sovereign Rarities - 21 сентября 2021
ПродавецSovereign Rarities
Дата21 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
10931 $
Цена в валюте аукциона 8000 GBP
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Bonhams - 23 марта 2016
ПродавецBonhams
Дата23 марта 2016
СохранностьVF
Цена
3360 $
Цена в валюте аукциона 3360 USD
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Spink - 14 мая 2015
ПродавецSpink
Дата14 мая 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Goldberg - 5 июня 2013
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Goldberg - 5 июня 2013
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2013
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Goldberg - 26 мая 2008
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Goldberg - 26 мая 2008
ПродавецGoldberg
Дата26 мая 2008
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Goldberg - 1 июня 2005
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Goldberg - 1 июня 2005
ПродавецGoldberg
Дата1 июня 2005
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Оливера Кромвеля 1 крона 1658 года, разновидность - копия Таннера, 1658?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона 1658 года, разновидность - копия Таннера, 1658, составляет 12000 USD для регулярного чекана и 25000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1658 года, вариант - копия Таннера, 1658?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1658 года, вариант - копия Таннера, 1658, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона 1658 года. Копия Таннера, 1658?

Для продажи 1 крона 1658 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Оливера КромвеляМонеты Великобритании 1658 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1 кронаНумизматические аукционы