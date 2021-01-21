Пробный Фартинг без года (1657-1658). Три столпа (Великобритания, Оливер Кромвель)
Разновидность: Три столпа
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3,39 - 4 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодОливер Кромвель
- НоминалФартинг
- Годбез года (1657-1658)
- ПравительОливер Кромвель (Лорд-протектор)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеПробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты пробный фартинг без года (1657-1658) года. Три столпа. Это медная монета периода Оливера Кромвеля. Рекорд цены принадлежит лоту 1154 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 19000 GBP. Торги состоялись 21 января 2021.
Сколько стоит медная монета Оливера Кромвеля пробный фартинг без года (1657-1658), разновидность - три столпа?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость медной монеты пробный фартинг без года (1657-1658), разновидность - три столпа, составляет 26000 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пробный фартинг без года (1657-1658), вариант - три столпа?
Информация о текущей стоимости британской монеты пробный фартинг без года (1657-1658), вариант - три столпа, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету пробный фартинг без года (1657-1658). Три столпа?
Для продажи пробный фартинг без года (1657-1658) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.