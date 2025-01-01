flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Монеты Великобритании 1657 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Юнайт 1657
Средняя цена9200 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
2 кроны (Двойная крона) 1657
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1 крона 1657
Средняя цена
Продажи
00

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1657
Средняя цена3700 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1657
Средняя цена2200 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
6 пенсов 1657
Средняя цена2000 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660)
Средняя цена220 $
Продажи
0162
Аверс
Реверс
Пенни без года (1649-1660)
Средняя цена370 $
Продажи
2107
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1649-1660
Средняя цена230 $
Продажи
069

Медные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг без года (1657-1658) ПробныйЩит
Средняя цена12000 $
Продажи
015
Аверс
Реверс
Фартинг без года (1657-1658) ПробныйТри столпа
Средняя цена26000 $
Продажи
01
Категория
Год
Поиск