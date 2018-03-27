flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг 1657 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1657 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1 шиллинг 1657 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Spink

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1657
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2200 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг 1657 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1657 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 422 проданному на аукционе Spink за 3800 GBP. Торги состоялись 27 марта 2018.

Сохранность
Великобритания 1 шиллинг 1657 на аукционе DNW - 6 июня 2019
ПродавецDNW
Дата6 июня 2019
СохранностьF
Цена
1270 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1657 на аукционе Spink - 27 марта 2018
ПродавецSpink
Дата27 марта 2018
СохранностьVF
Цена
5387 $
Цена в валюте аукциона 3800 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1657 на аукционе DNW - 16 июня 2017
ПродавецDNW
Дата16 июня 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1657 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 4 июня 2016
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата4 июня 2016
СохранностьFR
Цена
Сколько стоит серебряная монета Содружества 1 шиллинг 1657 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1657 года составляет 2200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1657 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1657 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг 1657 года?

Для продажи 1 шиллинг 1657 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

