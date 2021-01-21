Пробный Фартинг без года (1657-1658). Щит (Великобритания, Оливер Кромвель)

Сколько стоит медная монета Оливера Кромвеля пробный фартинг без года (1657-1658), разновидность - щит? По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость медной монеты пробный фартинг без года (1657-1658), разновидность - щит, составляет 12000 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пробный фартинг без года (1657-1658), вариант - щит? Информация о текущей стоимости британской монеты пробный фартинг без года (1657-1658), вариант - щит, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.