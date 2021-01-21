Пробный Фартинг без года (1657-1658). Щит (Великобритания, Оливер Кромвель)
Разновидность: Щит
Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3,39 - 4 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодОливер Кромвель
- НоминалФартинг
- Годбез года (1657-1658)
- ПравительОливер Кромвель (Лорд-протектор)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеПробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты пробный фартинг без года (1657-1658) года. Щит. Это медная монета периода Оливера Кромвеля. Рекорд цены принадлежит лоту 1156 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 32000 GBP. Торги состоялись 21 января 2021.
Сколько стоит медная монета Оливера Кромвеля пробный фартинг без года (1657-1658), разновидность - щит?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость медной монеты пробный фартинг без года (1657-1658), разновидность - щит, составляет 12000 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пробный фартинг без года (1657-1658), вариант - щит?
Информация о текущей стоимости британской монеты пробный фартинг без года (1657-1658), вариант - щит, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету пробный фартинг без года (1657-1658). Щит?
Для продажи пробный фартинг без года (1657-1658) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.