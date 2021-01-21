flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Пробный Фартинг без года (1657-1658). Щит (Великобритания, Оливер Кромвель)

Разновидность: Щит

Аверс монеты - Пробный Фартинг без года (1657-1658) Щит - цена монеты - Великобритания, Оливер КромвельРеверс монеты - Пробный Фартинг без года (1657-1658) Щит - цена монеты - Великобритания, Оливер Кромвель

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,39 - 4 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодОливер Кромвель
  • НоминалФартинг
  • Годбез года (1657-1658)
  • ПравительОливер Кромвель (Лорд-протектор)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеПробные
График аукционных продаж
Средняя цена:12000 USD
График аукционных продаж Пробный Фартинг без года (1657-1658) Щит - цена монеты - Великобритания, Оливер Кромвель
Цены на аукционах (15)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты пробный фартинг без года (1657-1658) года. Щит. Это медная монета периода Оливера Кромвеля. Рекорд цены принадлежит лоту 1156 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 32000 GBP. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Фартинг без года (1657-1658) (Пробный) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 18 октября 2023
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата18 октября 2023
СохранностьXF
Цена
10960 $
Цена в валюте аукциона 9000 GBP
Великобритания Фартинг без года (1657-1658) (Пробный) на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьVF
Цена
14338 $
Цена в валюте аукциона 11000 GBP
Великобритания Фартинг без года (1657-1658) (Пробный) на аукционе London Coins - 5 марта 2023
ПродавецLondon Coins
Дата5 марта 2023
СохранностьVG
Цена
Великобритания Фартинг без года (1657-1658) (Пробный) на аукционе London Coins - 4 сентября 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 сентября 2022
СохранностьVG
Цена
Великобритания Фартинг без года (1657-1658) (Пробный) на аукционе DNW - 21 января 2021
ПродавецDNW
Дата21 января 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания Фартинг без года (1657-1658) (Пробный) на аукционе DNW - 21 января 2021
ПродавецDNW
Дата21 января 2021
СохранностьF
Цена
Великобритания Фартинг без года (1657-1658) (Пробный) на аукционе DNW - 21 января 2021
ПродавецDNW
Дата21 января 2021
СохранностьXF
Цена
Великобритания Фартинг без года (1657-1658) (Пробный) на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2019
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
Великобритания Фартинг без года (1657-1658) (Пробный) на аукционе New York Sale - 6 января 2016
ПродавецNew York Sale
Дата6 января 2016
СохранностьXF
Цена
Великобритания Фартинг без года (1657-1658) (Пробный) на аукционе Heritage - 16 января 2014
ПродавецHeritage
Дата16 января 2014
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания Фартинг без года (1657-1658) (Пробный) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 сентября 2012
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 сентября 2012
СохранностьF
Цена
Великобритания Фартинг без года (1657-1658) (Пробный) на аукционе Baldwin's of St. James's - 24 мая 2011
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата24 мая 2011
СохранностьVF
Цена
Великобритания Фартинг без года (1657-1658) (Пробный) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 25 сентября 2006
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата25 сентября 2006
СохранностьXF
Цена
Великобритания Фартинг без года (1657-1658) (Пробный) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 25 сентября 2006
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата25 сентября 2006
СохранностьVF
Цена
Великобритания Фартинг без года (1657-1658) (Пробный) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 25 сентября 2006
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата25 сентября 2006
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит медная монета Оливера Кромвеля пробный фартинг без года (1657-1658), разновидность - щит?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость медной монеты пробный фартинг без года (1657-1658), разновидность - щит, составляет 12000 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пробный фартинг без года (1657-1658), вариант - щит?

Информация о текущей стоимости британской монеты пробный фартинг без года (1657-1658), вариант - щит, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету пробный фартинг без года (1657-1658). Щит?

Для продажи пробный фартинг без года (1657-1658) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

