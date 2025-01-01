flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Медные монеты Фартинг Оливера Кромвеля - Великобритания

type-coin
type-coin

Фартинг 1657 Пробный

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1657-1658)Щит015без года (1657-1658)Три столпа01
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Оливера КромвеляВсе британские монетыбританские монеты номиналом ФартингНумизматические аукционы