1 крона 1658 года (Великобритания, Содружество)

Сколько стоит золотая монета Содружества 1 крона 1658 года? По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 крона 1658 года составляет 40000 USD. В монете содержится 2,0862 гр чистого золота, поэтому ниже 279,88 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1658 года? Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1658 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.