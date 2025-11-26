flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона 1658 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1 крона 1658 года - цена золотой монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1 крона 1658 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Spink

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес2,275 гр
  • Чистого золота (0,0671 oz) 2,0862 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 крона
  • Год1658
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:40000 USD
График аукционных продаж 1 крона 1658 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1658 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе Spink за 35000 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Coin Cabinet - 23 октября 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата23 октября 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
29372 $
Цена в валюте аукциона 22000 GBP
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Heritage - 10 января 2022
ПродавецHeritage
Дата10 января 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
40800 $
Цена в валюте аукциона 40800 USD
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Heritage - 10 января 2022
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Heritage - 10 января 2022
ПродавецHeritage
Дата10 января 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Spink - 28 сентября 2021
Великобритания 1 крона 1658 на аукционе Spink - 28 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2021
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Содружества 1 крона 1658 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 крона 1658 года составляет 40000 USD. В монете содержится 2,0862 гр чистого золота, поэтому ниже 279,88 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1658 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1658 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона 1658 года?

Для продажи 1 крона 1658 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

