ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

6 пенсов 1658 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 6 пенсов 1658 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 6 пенсов 1658 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал6 пенсов
  • Год1658
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1400 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1658 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1658 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 1312 проданному на аукционе NOONANS за 2800 GBP. Торги состоялись 12 ноября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
3683 $
Цена в валюте аукциона 2800 GBP
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе CNG - 12 июня 2024
ПродавецCNG
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе London Coins - 5 июня 2022
ПродавецLondon Coins
Дата5 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе London Coins - 7 июня 2020
ПродавецLondon Coins
Дата7 июня 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе London Coins - 7 июня 2020
ПродавецLondon Coins
Дата7 июня 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2019
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Spink - 28 января 2019
ПродавецSpink
Дата28 января 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе DNW - 20 сентября 2018
ПродавецDNW
Дата20 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Spink - 27 марта 2018
ПродавецSpink
Дата27 марта 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Spink - 6 декабря 2017
ПродавецSpink
Дата6 декабря 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1658 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 28 сентября 2016
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата28 сентября 2016
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Содружества 6 пенсов 1658 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1658 года составляет 1400 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1658 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1658 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1658 года?

Для продажи 6 пенсов 1658 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
