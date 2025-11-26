flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1658 года (Великобритания, Оливер Кромвель)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1658 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер КромвельРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1658 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер Кромвель

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодОливер Кромвель
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Год1658
  • ПравительОливер Кромвель (Лорд-протектор)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:3800 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) 1658 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер Кромвель
Цены на аукционах (289)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1658 года. Это серебряная монета периода Оливера Кромвеля. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 20125 USD. Торги состоялись 26 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе The Coinery - 23 ноября 2025
ПродавецThe Coinery
Дата23 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе The Coinery - 23 ноября 2025
ПродавецThe Coinery
Дата23 ноября 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе Cambi Aste - 13 ноября 2025
ПродавецCambi Aste
Дата13 ноября 2025
СохранностьAU
Цена
2318 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
2284 $
Цена в валюте аукциона 1700 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе NOONANS - 9 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата9 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе London Coins - 7 сентября 2025
ПродавецLondon Coins
Дата7 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе Stack's - 26 августа 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе Auction World - 20 июля 2025
ПродавецAuction World
Дата20 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 июля 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 июля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 июля 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе Spink - 3 апреля 2025
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25 марта 2025
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата25 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25 марта 2025
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата25 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе Stack's - 13 марта 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе NOONANS - 6 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата6 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе NOONANS - 18 февраля 2025
ПродавецNOONANS
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе CNG - 23 января 2025
ПродавецCNG
Дата23 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе Stack's - 19 января 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе CNG - 15 января 2025
ПродавецCNG
Дата15 января 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе Coin Cabinet - 26 ноября 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 ноября 2025
СохранностьVF
К аукциону
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1658 на аукционе London Coins - 7 декабря 2025
ПродавецLondon Coins
Дата7 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Оливера Кромвеля 1/2 кроны (Полукрона) 1658 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1658 года составляет 3800 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) 1658 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1658 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) 1658 года?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1658 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Оливера КромвеляМонеты Великобритании 1658 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1/2 кроны (Полукрона)Нумизматические аукционы