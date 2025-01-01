flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Серебряные монеты 1/2 кроны (Полукрона) Оливера Кромвеля - Великобритания

type-coin
type-coin

1/2 кроны (Полукрона) 1656-1658

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
165601716583292
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Оливера КромвеляВсе британские монетыбританские монеты номиналом 1/2 кроны (Полукрона)Нумизматические аукционы