1/2 кроны (Полукрона) 1656 года (Великобритания, Оливер Кромвель)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодОливер Кромвель
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Год1656
- ПравительОливер Кромвель (Лорд-протектор)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года. Это серебряная монета периода Оливера Кромвеля. Рекорд цены принадлежит лоту 1146 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 14000 GBP. Торги состоялись 21 января 2021.
Сколько стоит серебряная монета Оливера Кромвеля 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года составляет 5400 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.