flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1656 года (Великобритания, Оливер Кромвель)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер КромвельРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер Кромвель

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодОливер Кромвель
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Год1656
  • ПравительОливер Кромвель (Лорд-протектор)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:5400 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Оливер Кромвель
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года. Это серебряная монета периода Оливера Кромвеля. Рекорд цены принадлежит лоту 1146 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 14000 GBP. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьVF
Цена
10428 $
Цена в валюте аукциона 8000 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Sovereign Rarities - 6 июня 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата6 июня 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе DNW - 21 января 2021
ПродавецDNW
Дата21 января 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе DNW - 21 января 2021
ПродавецDNW
Дата21 января 2021
СохранностьXF
Цена
19129 $
Цена в валюте аукциона 14000 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе DNW - 21 января 2021
ПродавецDNW
Дата21 января 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2019
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2019
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Spink - 30 октября 2018
ПродавецSpink
Дата30 октября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе CNG - 12 сентября 2018
ПродавецCNG
Дата12 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе CNG - 16 мая 2018
ПродавецCNG
Дата16 мая 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Baldwin's of St. James's - 17 апреля 2018
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата17 апреля 2018
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Spink - 26 сентября 2016
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Baldwin's of St. James's - 9 февраля 2016
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата9 февраля 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 24 сентября 2015
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата24 сентября 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 сентября 2015
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 сентября 2015
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе London Coins - 1 декабря 2013
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе London Coins - 1 декабря 2013
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2013
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 23 сентября 2008
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата23 сентября 2008
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1656 на аукционе Spink - 1 декабря 2005
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2005
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Оливера Кромвеля 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года составляет 5400 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1656 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Оливера КромвеляМонеты Великобритании 1656 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1/2 кроны (Полукрона)Нумизматические аукционы