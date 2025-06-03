Пробные 1/2 броуда 1656 года (Великобритания, Оливер Кромвель)

Сколько стоит золотая монета Оливера Кромвеля пробные 1/2 броуда 1656 года? По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты пробные 1/2 броуда 1656 года составляет 26000 USD для регулярного чекана и 45000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. поэтому ниже undefined USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пробные 1/2 броуда 1656 года? Информация о текущей стоимости британской монеты пробные 1/2 броуда 1656 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.