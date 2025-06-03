flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Пробные 1/2 броуда 1656 года (Великобритания, Оливер Кромвель)

Аверс монеты - Пробные 1/2 броуда 1656 года - цена золотой монеты - Великобритания, Оливер КромвельРеверс монеты - Пробные 1/2 броуда 1656 года - цена золотой монеты - Великобритания, Оливер Кромвель

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес4,55 - 5,95 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодОливер Кромвель
  • Номинал1/2 броуда
  • Год1656
  • ПравительОливер Кромвель (Лорд-протектор)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеПробные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:26000 USD
Средняя цена (PROOF):45000 USD
График аукционных продаж Пробные 1/2 броуда 1656 года - цена золотой монеты - Великобритания, Оливер Кромвель
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты пробные 1/2 броуда 1656 года. Это золотая монета периода Оливера Кромвеля. Рекорд цены принадлежит лоту 2170 проданному на аукционе MDC Monaco за 60000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 броуда 1656 (Пробные) на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьPF63 CAMEO NGC
Цена
68530 $
Цена в валюте аукциона 60000 EUR
Великобритания 1/2 броуда 1656 (Пробные) на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьPF63 NGC
Цена
51200 $
Цена в валюте аукциона 46000 CHF
Великобритания 1/2 броуда 1656 (Пробные) на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 броуда 1656 (Пробные) на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 21 ноября 2019
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата21 ноября 2019
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 броуда 1656 (Пробные) на аукционе CNG - 10 января 2018
ПродавецCNG
Дата10 января 2018
СохранностьPF63 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 броуда 1656 (Пробные) на аукционе Stack's - 14 января 2017
Великобритания 1/2 броуда 1656 (Пробные) на аукционе Stack's - 14 января 2017
ПродавецStack's
Дата14 января 2017
СохранностьPF63 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 броуда 1656 (Пробные) на аукционе Stack's - 14 января 2017
Великобритания 1/2 броуда 1656 (Пробные) на аукционе Stack's - 14 января 2017
ПродавецStack's
Дата14 января 2017
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 броуда 1656 (Пробные) на аукционе Stack's - 14 января 2017
Великобритания 1/2 броуда 1656 (Пробные) на аукционе Stack's - 14 января 2017
ПродавецStack's
Дата14 января 2017
СохранностьPF63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 броуда 1656 (Пробные) на аукционе Stack's - 14 января 2017
Великобритания 1/2 броуда 1656 (Пробные) на аукционе Stack's - 14 января 2017
ПродавецStack's
Дата14 января 2017
СохранностьPF65 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Оливера Кромвеля пробные 1/2 броуда 1656 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты пробные 1/2 броуда 1656 года составляет 26000 USD для регулярного чекана и 45000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. поэтому ниже undefined USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пробные 1/2 броуда 1656 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты пробные 1/2 броуда 1656 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету пробные 1/2 броуда 1656 года?

Для продажи пробные 1/2 броуда 1656 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Оливера КромвеляМонеты Великобритании 1656 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 1/2 броудаНумизматические аукционы