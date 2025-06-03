Пробные 1/2 броуда 1656 года (Великобритания, Оливер Кромвель)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес4,55 - 5,95 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодОливер Кромвель
- Номинал1/2 броуда
- Год1656
- ПравительОливер Кромвель (Лорд-протектор)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеПробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты пробные 1/2 броуда 1656 года. Это золотая монета периода Оливера Кромвеля. Рекорд цены принадлежит лоту 2170 проданному на аукционе MDC Monaco за 60000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2025.
Сколько стоит золотая монета Оливера Кромвеля пробные 1/2 броуда 1656 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты пробные 1/2 броуда 1656 года составляет 26000 USD для регулярного чекана и 45000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. поэтому ниже undefined USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пробные 1/2 броуда 1656 года?
Информация о текущей стоимости британской монеты пробные 1/2 броуда 1656 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету пробные 1/2 броуда 1656 года?
Для продажи пробные 1/2 броуда 1656 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.