Каталог
Аукционы
Тарифы
Грейдинг NGC
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
Великобритания
Период:
1625-1952
1625-1952
Карл I
1625-1649
Содружество
1649-1660
Оливер Кромвель
1656-1658
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг III
1760-1820
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Эдуард VIII
1936-1936
Георг VI
1936-1952
Главная
Каталог
Цена монет Великобритании
Оливер Кромвель
1/2 броуда
Золотые монеты 1/2 броуда Оливера Кромвеля - Великобритания
1/2 броуда 1656 Пробные
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1656
0
9
Популярные разделы
Каталог монет мира
Каталог монет Великобритании
Каталог монет Оливера Кромвеля
Все британские монеты
британские монеты номиналом 1/2 броуда
Нумизматические аукционы