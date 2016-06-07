Пробный Броуд 1656 года (Великобритания, Оливер Кромвель)

Сколько стоит золотая монета Оливера Кромвеля пробный броуд 1656 года? По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты пробный броуд 1656 года составляет 34000 USD для регулярного чекана и 93000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 8,3447 гр чистого золота, поэтому ниже 1119,11 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пробный броуд 1656 года? Информация о текущей стоимости британской монеты пробный броуд 1656 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.