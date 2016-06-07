flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Пробный Броуд 1656 года (Великобритания, Оливер Кромвель)

Аверс монеты - Пробный Броуд 1656 года - цена золотой монеты - Великобритания, Оливер КромвельРеверс монеты - Пробный Броуд 1656 года - цена золотой монеты - Великобритания, Оливер Кромвель

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9,1 гр
  • Чистого золота (0,2683 oz) 8,3447 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодОливер Кромвель
  • НоминалБроуд
  • Год1656
  • ПравительОливер Кромвель (Лорд-протектор)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеПробные
График аукционных продаж
Средняя цена:34000 USD
Средняя цена (PROOF):93000 USD
График аукционных продаж Пробный Броуд 1656 года - цена золотой монеты - Великобритания, Оливер Кромвель
Цены на аукционах (161)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты пробный броуд 1656 года. Это золотая монета периода Оливера Кромвеля. Рекорд цены принадлежит лоту 2285 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 270000 USD. Торги состоялись 7 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Beaussant Lefèvre - 25 ноября 2025
ПродавецBeaussant Lefèvre
Дата25 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Tennants Auctioneers - 19 ноября 2025
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Tennants Auctioneers - 19 ноября 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата19 ноября 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
51058 $
Цена в валюте аукциона 38000 GBP
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Heritage - 29 августа 2025
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьPF62 PCGS
Цена
78000 $
Цена в валюте аукциона 78000 USD
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Stack's - 26 августа 2025
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьSP61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Stack's - 26 августа 2025
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьPF62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Heritage - 2 мая 2025
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Heritage - 2 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата2 мая 2025
СохранностьPF63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Heritage - 2 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата2 мая 2025
СохранностьPF63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе St James’s - 15 января 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 января 2025
СохранностьPF61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Heritage - 13 января 2025
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Rauch - 13 декабря 2024
ПродавецRauch
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе GINZA - 16 ноября 2024
ПродавецGINZA
Дата16 ноября 2024
СохранностьPF62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Heritage - 10 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата10 мая 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Heritage - 10 мая 2024
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Heritage - 10 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата10 мая 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Spink - 4 апреля 2024
ПродавецSpink
Дата4 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе NOONANS - 7 февраля 2024
ПродавецNOONANS
Дата7 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Броуд 1656 (Пробный) на аукционе Goldberg - 31 января 2024
ПродавецGoldberg
Дата31 января 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Оливера Кромвеля пробный броуд 1656 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты пробный броуд 1656 года составляет 34000 USD для регулярного чекана и 93000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 8,3447 гр чистого золота, поэтому ниже 1119,11 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пробный броуд 1656 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты пробный броуд 1656 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету пробный броуд 1656 года?

Для продажи пробный броуд 1656 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

