2 кроны (Двойная крона) 1656 года (Великобритания, Содружество)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес4,55 гр
- Чистого золота (0,1341 oz) 4,1723 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодСодружество
- Номинал2 кроны (Двойная крона)
- Год1656
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) 1656 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 14800 GBP. Торги состоялись 19 апреля 2012.
Сколько стоит золотая монета Содружества 2 кроны (Двойная крона) 1656 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 2 кроны (Двойная крона) 1656 года составляет 24000 USD. В монете содержится 4,1723 гр чистого золота, поэтому ниже 559,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 кроны (Двойная крона) 1656 года?
Информация о текущей стоимости британской монеты 2 кроны (Двойная крона) 1656 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 кроны (Двойная крона) 1656 года?
Для продажи 2 кроны (Двойная крона) 1656 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.