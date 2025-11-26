flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг 1656 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1656 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1 шиллинг 1656 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1656
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1600 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг 1656 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1656 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 921 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 6500 CHF. Торги состоялись 6 ноября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг 1656 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 ноября 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата6 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
8027 $
Цена в валюте аукциона 6500 CHF
Великобритания 1 шиллинг 1656 на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьF
Цена
673 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1656 на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1656 на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1656 на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1656 на аукционе NOONANS - 19 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 сентября 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1656 на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1656 на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1656 на аукционе Tennants Auctioneers - 9 августа 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата9 августа 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1656 на аукционе Spink - 28 сентября 2023
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1656 на аукционе St James’s - 27 сентября 2023
ПродавецSt James’s
Дата27 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1656 на аукционе NOONANS - 20 сентября 2023
ПродавецNOONANS
Дата20 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1656 на аукционе NOONANS - 8 июня 2023
ПродавецNOONANS
Дата8 июня 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1656 на аукционе CNG - 24 мая 2023
ПродавецCNG
Дата24 мая 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1656 на аукционе Stack's - 2 июня 2022
ПродавецStack's
Дата2 июня 2022
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1656 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1656 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1656 на аукционе DNW - 3 июня 2021
ПродавецDNW
Дата3 июня 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1656 на аукционе Davissons Ltd. - 12 мая 2021
ПродавецDavissons Ltd.
Дата12 мая 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1656 на аукционе Heritage - 15 октября 2020
ПродавецHeritage
Дата15 октября 2020
СохранностьVF20 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1656 на аукционе Spink - 7 октября 2020
ПродавецSpink
Дата7 октября 2020
СохранностьF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Содружества 1 шиллинг 1656 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1656 года составляет 1600 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1656 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1656 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг 1656 года?

Для продажи 1 шиллинг 1656 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

