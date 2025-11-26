flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона 1656 года "Тип 1649-1656" (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1 крона 1656 года "Тип 1649-1656" - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1 крона 1656 года "Тип 1649-1656" - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес30 гр
  • Чистого серебра (0,8922 oz) 27,75 гр
  • Диаметр44 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 крона
  • Год1656
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:6200 USD
График аукционных продаж 1 крона 1656 года "Тип 1649-1656" - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (108)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1656 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 40409 проданному на аукционе Stack's Bowers за 20000 USD. Торги состоялись 25 августа 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона 1656 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 31 октября 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата31 октября 2025
СохранностьXF
Цена
3684 $
Цена в валюте аукциона 2800 GBP
Великобритания 1 крона 1656 на аукционе Sovereign Rarities - 23 сентября 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата23 сентября 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1656 на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Великобритания 1 крона 1656 на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1656 на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1656 на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1656 на аукционе Morton & Eden - 23 июля 2025
ПродавецMorton & Eden
Дата23 июля 2025
СохранностьF
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1656 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 июля 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 июля 2025
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 крона 1656 на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1656 на аукционе Höhn - 22 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата22 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1656 на аукционе Spink - 3 апреля 2025
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1656 на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1656 на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1656 на аукционе Morton & Eden - 21 ноября 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата21 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1656 на аукционе Sovereign Rarities - 19 ноября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата19 ноября 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1656 на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьF
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1656 на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона 1656 на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1656 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1656 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1656 на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
******

Сколько стоит серебряная монета Содружества 1 крона 1656 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона 1656 года "Тип 1649-1656" составляет 6200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1656 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1656 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона 1656 года?

Для продажи 1 крона 1656 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
