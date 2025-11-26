flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

6 пенсов 1656 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 6 пенсов 1656 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 6 пенсов 1656 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал6 пенсов
  • Год1656
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:670 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1656 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1656 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 363 проданному на аукционе Spink за 2200 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Великобритания 6 пенсов 1656 на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
1315 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Великобритания 6 пенсов 1656 на аукционе NOONANS - 9 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата9 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
881 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 6 пенсов 1656 на аукционе NOONANS - 8 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата8 апреля 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1656 на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1656 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 марта 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата26 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1656 на аукционе NOONANS - 7 февраля 2024
ПродавецNOONANS
Дата7 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1656 на аукционе Heritage - 23 октября 2023
ПродавецHeritage
Дата23 октября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1656 на аукционе Heritage - 23 октября 2023
ПродавецHeritage
Дата23 октября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1656 на аукционе NOONANS - 20 сентября 2023
ПродавецNOONANS
Дата20 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1656 на аукционе NOONANS - 5 апреля 2023
ПродавецNOONANS
Дата5 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1656 на аукционе Heritage - 9 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 февраля 2023
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1656 на аукционе Stack's - 15 января 2023
ПродавецStack's
Дата15 января 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1656 на аукционе CNG - 2 ноября 2022
ПродавецCNG
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1656 на аукционе London Coins - 5 июня 2022
ПродавецLondon Coins
Дата5 июня 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1656 на аукционе Spink - 29 марта 2022
ПродавецSpink
Дата29 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1656 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1656 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1656 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1656 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1656 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1656 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Содружества 6 пенсов 1656 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1656 года составляет 670 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1656 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1656 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1656 года?

Для продажи 6 пенсов 1656 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

