ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1652 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1652 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1652 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Год1652
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1400 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) 1652 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1652 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 30128 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9694 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1652 на аукционе The Coinery - 23 ноября 2025
ПродавецThe Coinery
Дата23 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1652 на аукционе NOONANS - 9 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата9 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
2711 $
Цена в валюте аукциона 2000 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1652 на аукционе Stack's - 2 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата2 сентября 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1652 на аукционе Morton & Eden - 23 июля 2025
ПродавецMorton & Eden
Дата23 июля 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1652 на аукционе Morton & Eden - 21 ноября 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата21 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1652 на аукционе Stack's - 12 августа 2024
ПродавецStack's
Дата12 августа 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1652 на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1652 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 марта 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьXF
Цена
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1652 на аукционе DNW - 5 мая 2021
ПродавецDNW
Дата5 мая 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1652 на аукционе Spink - 24 марта 2020
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьF
Цена
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1652 на аукционе DNW - 5 декабря 2019
ПродавецDNW
Дата5 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1652 на аукционе London Coins - 1 сентября 2019
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2019
СохранностьVG
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1652 на аукционе Spink - 27 марта 2019
ПродавецSpink
Дата27 марта 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1652 на аукционе London Coins - 3 марта 2019
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2019
СохранностьVG
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1652 на аукционе DNW - 21 февраля 2019
ПродавецDNW
Дата21 февраля 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1652 на аукционе Baldwin's of St. James's - 2 февраля 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата2 февраля 2019
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1652 на аукционе Stack's - 16 января 2019
ПродавецStack's
Дата16 января 2019
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1652 на аукционе DNW - 3 декабря 2018
ПродавецDNW
Дата3 декабря 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1652 на аукционе DNW - 15 ноября 2018
ПродавецDNW
Дата15 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Содружества 1/2 кроны (Полукрона) 1652 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1652 года составляет 1400 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) 1652 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1652 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) 1652 года?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1652 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

