ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Монеты Великобритании 1652 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Юнайт 1652
Средняя цена10000 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
2 кроны (Двойная крона) 1652
Средняя цена7800 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
1 крона 1652
Средняя цена11000 $
Продажи
09

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1652
Средняя цена7000 $
Продажи
042
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1652
Средняя цена1400 $
Продажи
038
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1652
Средняя цена1000 $
Продажи
3144
Аверс
Реверс
6 пенсов 1652
Средняя цена550 $
Продажи
058
Аверс
Реверс
2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660)
Средняя цена220 $
Продажи
0162
Аверс
Реверс
Пенни без года (1649-1660)
Средняя цена370 $
Продажи
2107
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1649-1660
Средняя цена230 $
Продажи
069
