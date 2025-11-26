flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Юнайт 1652 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - Юнайт 1652 года - цена золотой монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - Юнайт 1652 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: St James’s Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9,1 гр
  • Чистого золота (0,2683 oz) 8,3447 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • НоминалЮнайт
  • Год1652
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:10000 USD
График аукционных продаж Юнайт 1652 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт 1652 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 1578 проданному на аукционе The New York Sale за 18000 USD. Торги состоялись 16 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт 1652 на аукционе New York Sale - 16 января 2025
ПродавецNew York Sale
Дата16 января 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Великобритания Юнайт 1652 на аукционе St James’s - 26 января 2022
ПродавецSt James’s
Дата26 января 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
4593 $
Цена в валюте аукциона 3400 GBP
Великобритания Юнайт 1652 на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьMS61 NGC
Цена
Великобритания Юнайт 1652 на аукционе Baldwin's of St. James's - 28 сентября 2018
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата28 сентября 2018
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Великобритания Юнайт 1652 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 мая 2012
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 мая 2012
СохранностьVF
Цена
Великобритания Юнайт 1652 на аукционе Heritage - 8 января 2007
ПродавецHeritage
Дата8 января 2007
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит золотая монета Содружества юнайт 1652 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт 1652 года составляет 10000 USD. В монете содержится 8,3447 гр чистого золота, поэтому ниже 1119,11 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт 1652 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт 1652 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт 1652 года?

Для продажи юнайт 1652 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

