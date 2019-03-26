flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона 1652 года "Тип 1649-1656" (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1 крона 1652 года "Тип 1649-1656" - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1 крона 1652 года "Тип 1649-1656" - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес30 гр
  • Чистого серебра (0,8922 oz) 27,75 гр
  • Диаметр44 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 крона
  • Год1652
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:7000 USD
График аукционных продаж 1 крона 1652 года "Тип 1649-1656" - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1652 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе Spink за 32000 GBP. Торги состоялись 26 марта 2019.

Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Stack's - 19 января 2025
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
22000 $
Цена в валюте аукциона 22000 USD
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьXF
Цена
13883 $
Цена в валюте аукциона 11000 GBP
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Heritage - 18 января 2024
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Heritage - 18 января 2024
ПродавецHeritage
Дата18 января 2024
СохранностьAU50 NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Heritage - 18 января 2024
ПродавецHeritage
Дата18 января 2024
СохранностьAU50 NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Heritage - 8 января 2024
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Heritage - 8 января 2024
ПродавецHeritage
Дата8 января 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Heritage - 8 января 2024
ПродавецHeritage
Дата8 января 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 24 ноября 2023
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата24 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Spink - 4 мая 2022
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Spink - 4 мая 2022
ПродавецSpink
Дата4 мая 2022
СохранностьAU50 NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 марта 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе New York Sale - 12 января 2022
ПродавецNew York Sale
Дата12 января 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 6 октября 2021
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата6 октября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Sovereign Rarities - 21 сентября 2021
ПродавецSovereign Rarities
Дата21 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Heritage - 20 августа 2021
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Heritage - 20 августа 2021
ПродавецHeritage
Дата20 августа 2021
СохранностьXF40 NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Auction World - 18 апреля 2021
ПродавецAuction World
Дата18 апреля 2021
СохранностьVF30 NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе DNW - 3 ноября 2020
ПродавецDNW
Дата3 ноября 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе DNW - 16 сентября 2020
ПродавецDNW
Дата16 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 30 июля 2020
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата30 июля 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 30 июля 2020
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата30 июля 2020
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе DNW - 6 мая 2020
ПродавецDNW
Дата6 мая 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Spink - 3 июля 2018
ПродавецSpink
Дата3 июля 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе CNG - 16 мая 2018
ПродавецCNG
Дата16 мая 2018
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Содружества 1 крона 1652 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона 1652 года "Тип 1649-1656" составляет 7000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1652 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1652 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона 1652 года?

Для продажи 1 крона 1652 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
