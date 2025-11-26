flag
2 кроны (Двойная крона) 1652 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) 1652 года - цена золотой монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) 1652 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес4,55 гр
  • Чистого золота (0,1341 oz) 4,1723 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал2 кроны (Двойная крона)
  • Год1652
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:7800 USD
График аукционных продаж 2 кроны (Двойная крона) 1652 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) 1652 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе Spink за 6500 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1652 на аукционе Spink - 14 мая 2015
ПродавецSpink
Дата14 мая 2015
СохранностьVF
Цена
10246 $
Цена в валюте аукциона 6500 GBP
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1652 на аукционе DNW - 18 марта 2015
ПродавецDNW
Дата18 марта 2015
СохранностьVF
Цена
5309 $
Цена в валюте аукциона 3600 GBP
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1652 на аукционе Heritage - 8 января 2007
ПродавецHeritage
Дата8 января 2007
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит золотая монета Содружества 2 кроны (Двойная крона) 1652 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 2 кроны (Двойная крона) 1652 года составляет 7800 USD. В монете содержится 4,1723 гр чистого золота, поэтому ниже 559,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 кроны (Двойная крона) 1652 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 кроны (Двойная крона) 1652 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 кроны (Двойная крона) 1652 года?

Для продажи 2 кроны (Двойная крона) 1652 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

