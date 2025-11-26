flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона 1652 года "Тип 1649-1660" (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1 крона 1652 года "Тип 1649-1660" - цена золотой монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1 крона 1652 года "Тип 1649-1660" - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес2,275 гр
  • Чистого золота (0,0671 oz) 2,0862 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 крона
  • Год1652
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:11000 USD
График аукционных продаж 1 крона 1652 года "Тип 1649-1660" - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1652 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 670 проданному на аукционе Spink за 13000 GBP. Торги состоялись 26 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе CNG - 20 сентября 2023
ПродавецCNG
Дата20 сентября 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
5000 $
Цена в валюте аукциона 5000 USD
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
9018 $
Цена в валюте аукциона 9000 CHF
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе New York Sale - 10 января 2018
ПродавецNew York Sale
Дата10 января 2018
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Spink - 22 марта 2016
ПродавецSpink
Дата22 марта 2016
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Spink - 14 мая 2015
ПродавецSpink
Дата14 мая 2015
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Spink - 26 июня 2013
ПродавецSpink
Дата26 июня 2013
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Heritage - 4 января 2010
ПродавецHeritage
Дата4 января 2010
СохранностьMS60 ICG
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Goldberg - 16 сентября 2008
ПродавецGoldberg
Дата16 сентября 2008
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1652 на аукционе Heritage - 8 января 2007
ПродавецHeritage
Дата8 января 2007
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит золотая монета Содружества 1 крона 1652 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 крона 1652 года "Тип 1649-1660" составляет 11000 USD. В монете содержится 2,0862 гр чистого золота, поэтому ниже 279,88 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1652 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1652 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона 1652 года?

Для продажи 1 крона 1652 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

