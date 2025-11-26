flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

6 пенсов 1652 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 6 пенсов 1652 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 6 пенсов 1652 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал6 пенсов
  • Год1652
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:550 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1652 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1652 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 2000 GBP. Торги состоялись 28 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе The Coinery - 23 ноября 2025
ПродавецThe Coinery
Дата23 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
368 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
1050 $
Цена в валюте аукциона 1050 USD
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе Bruun Rasmussen - 3 августа 2025
ПродавецBruun Rasmussen
Дата3 августа 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе Morton & Eden - 23 июля 2025
ПродавецMorton & Eden
Дата23 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе Lockdales Auctioneers - 22 января 2025
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата22 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе Rhenumis - 24 октября 2024
ПродавецRhenumis
Дата24 октября 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе St James’s - 2 октября 2024
ПродавецSt James’s
Дата2 октября 2024
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе Heritage - 8 сентября 2024
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе Heritage - 8 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2024
СохранностьVF25 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе Heritage - 8 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2024
СохранностьVF25 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе CNG - 28 июня 2023
ПродавецCNG
Дата28 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе Coin Cabinet - 28 мая 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 мая 2023
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе Roma Numismatics - 17 марта 2023
ПродавецRoma Numismatics
Дата17 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе Stack's - 15 января 2023
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе Stack's - 15 января 2023
ПродавецStack's
Дата15 января 2023
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе London Coins - 4 декабря 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 декабря 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе Davissons Ltd. - 31 августа 2022
ПродавецDavissons Ltd.
Дата31 августа 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе Heritage - 9 июня 2022
ПродавецHeritage
Дата9 июня 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе Heritage - 9 июня 2022
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе Heritage - 9 июня 2022
ПродавецHeritage
Дата9 июня 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе Heritage - 30 января 2022
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьVF30 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1652 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьVF30 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Содружества 6 пенсов 1652 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1652 года составляет 550 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1652 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1652 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1652 года?

Для продажи 6 пенсов 1652 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет СодружестваМонеты Великобритании 1652 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 6 пенсовНумизматические аукционы